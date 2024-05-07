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Экс-игрок ЦСКА Аванесян: с армейцами связаны только тёплые воспоминания

Экс-игрок ЦСКА Аванесян: с армейцами связаны только тёплые воспоминания
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Полузащитник «Балтики» Тигран Аванесян рассказал об отношении к московскому ЦСКА, за который он выступал ранее в своей карьере.

«Я не смог закрепиться в ЦСКА, но там я провёл пять лет. Есть особенные чувства в матчах против бывшего клуба. С ЦСКА у меня связаны только тёплые воспоминания», – приводит слова Аванесяна Metaratings.

Аванесян находился в системе ЦСКА с 2015 года. За главную команду армейцев футболист сыграл четыре матча, не отметившись в них результативными действиями. С 2022 года полузащитник выступает за «Балтику». Калининградская команда после 27 туров Российской Премьер-Лиги располагается на предпоследнем, 15-м месте в турнирной таблице. Команда Сергея Игнашевича набрала 26 очков по результатам 27 матчей.

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