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«Вест Хэм» объявил об уходе Мойеса по окончании нынешнего сезона

«Вест Хэм» объявил об уходе Мойеса по окончании нынешнего сезона
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Пресс-служба лондонского «Вест Хэм Юнайтед» объявила об уходе Дэвида Мойеса с поста главного тренера команды в конце сезона-2023/2024, когда истечёт срок его контракта.

«Дэвид покинет свой пост после четырёх с половиной лет работы на «Лондон Стэдиум», в течение которых он дважды занимал место в топ-7 АПЛ, выхода в 1/2 и 1/4 финала Лиги Европы УЕФА и победы в Лиге конференции УЕФА прошлого сезона. Победа 2:1 над «Фиорентиной» в Праге обеспечила «Вест Хэму» первый крупный трофей с момента завоевания Кубка Англии в 1980 году и первый европейский успех с 1965 года», — говорится в заявлении на официальном сайте.

Напомним, 61-летний Дэвид Моейс занимает должность главного тренера «молотобойцев» с декабря 2019 года. За этот период под его руководством «Вест Хэм Юнайтед» принял участие в 228 матчах во всех турнирах, в которых 102 раза победил, 43 раза сыграл вничью и потерпел 83 поражения.

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