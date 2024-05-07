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Игрок «Рубина» Иванов: в нашей команде ни у кого нет чувства юмора — все серьёзные

Игрок «Рубина» Иванов: в нашей команде ни у кого нет чувства юмора — все серьёзные
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Полузащитник «Рубина» Олег Иванов считает, что у игроков казанской команды нет чувства юмора — все футболисты серьёзные. Также Иванов высказался о неудачной шутке одноклубника Руслана Безрукова, который в прямом эфира попросил у «Краснодара» скорее перечислить деньги на карту за победу над «Зенитом». Эта шутка вызвала массу критики в адрес Безрукова.

— У Безрукова лучшее чувство юмора в команде?
— Как может быть у него, если такая реакция на шутку? Мне, может, и понравилось, но остальным… На концертах КВН, слава богу, за шутки никого не закрывают.

— У кого в таком случае?
— Даже не знаю. Да ни у кого нет чувства юмора, мы все серьёзные (смеётся), — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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