Галактионов прокомментировал игру «Локомотива» в победном матче с «Ростовом»

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал игру красно-зелёных в матче 27-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:0), а также высказался о выборе состава на матч.

«Почему выбрал именно такую конфигурацию — Сулейманов, Пиняев, Глушенков, Миранчук? Мы понимали, что нам очень важно иметь в переходных фазах быстрых игроков, которые и с перехватов будут играть в быструю атаку, большим количеством выбегать. Когда мы на мяче, нам необходимо было создавать численное преимущество за счёт Миранчука в середине поля. Думаю, что здесь выбор оправдан. Понятно, что Сергею Пиняеву пришлось большой объём черновой работы проделывать. Его функционал подхватил вышедший на замену Самошников.

Мы предполагали такой характер игры. Очень дисциплинированно и организованно сыграли в среднем блоке, в обороне, и справились с тем давлением, когда соперник делал очень много доставок с фланга, передач в штрафную площадь. Во втором тайме мы немного тактически перестроились, в три опорных. У нас фактически Сильянов, Ньямси и Морозов выполняли роль центральных защитников, потому что понимали, что после 75-й минуты «Ростов», как правило, усиливает давление заменами. Этот тактический ход мы тоже в голове держали. Думаю, что тактическое перестроение оправдало себя», — приводит слова Галактионова пресс-служба клуба на своём официальном сайте.

После этой победы в активе «Локомотива» стало 44 очка. Подопечные Михаила Галактионова поднялись на четвёртое место в турнирной таблице чемпионата. «Ростов» имеет в своём активе 40 очков. Команда Валерия Карпина располагается на седьмой строчке.