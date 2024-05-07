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«Краснодар» поздравил своего бывшего главного тренера Ивича с днём рождения

«Краснодар» поздравил своего бывшего главного тренера Ивича с днём рождения
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Футбольный клуб «Краснодар» в своём телеграм-канале опубликовал поздравления с днём рождения Владимира Ивича, которой в марте был уволен с должности главного тренера «быков».

«Поздравляем с днём рождения экс-наставника «быков» Владимира Ивича! Желаем ему здоровья, личного счастья и успехов в тренерской работе!» — гласит сообщение пресс-службы «Краснодара».

Ивич работал в «Краснодаре» с 2023 года и успел провести во главе команды 48 матчей. В прошлом году он вывел «быков» в финал Кубка России, а в нынешнем сезоне боролся за чемпионство. На данный момент «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. После 27 сыгранных матчей в чемпионате России «Краснодар» набрал 50 очков. Возглавляет турнирную таблицу «Зенит», имеющий в своём активе 51 очко.

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