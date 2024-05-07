Игрок «Рубина» Кабутов: результатом в игре с ЦСКА довольны не на 100%, могли выигрывать

Защитник казанского «Рубина» Дмитрий Кабутов прокомментировал ничейный результат в матче 27-го тура РПЛ с ЦСКА (2:2).

«Тяжело предположить, почему не получилось показывать свой футбол в первом тайме. Такое бывает. Если по ходу матча с ЦСКА мы дважды отыгрывались, значит, такой результат является положительным для нас. Но, как вы видели, мы могли выигрывать, поэтому довольны не на 100%.

Сейчас атмосфера в команде абсолютно нормальная. Сезон пока не окончен, впереди ещё три игры. Будем оценивать сезон после окончания чемпионата. Команде легко находить мотивацию на матчи РПЛ, мы хотим быть выше и взять максимальное количество очков в предстоящих трёх играх», — сказал Кабутов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.