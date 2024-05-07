«Не купят его теперь, слава богу». Тренер «Рубина» Рахимов — о промахе Даку в матче с ЦСКА

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов высказался о промахе нападающего Мирлинда Даку в концовке матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА (2:2). Отметим, что албанский форвард стал автором гола на 90+3 минуте, который принёс казанцам ничью.

«Когда Даку не реализовал выход один на один в концовке, не было ли мысли, что ничья – это, скорее, упущенная победа? У меня промелькнуло: не купят его теперь, слава богу (смеётся)», — приводит слова Рахимова пресс-служба клуба на своём официальном сайте.

В нынешнем сезоне 26-летний Даку провёл в составе «Рубина» во всех турнирах 30 матчей, в которых забил восемь мячей и отдал четыре голевые передачи. Согласно сведениям немецкого интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость албанского форварда составляет € 1,5 млн.

После 27 сыгранных туров чемпионата России казанский «Рубин» заработал 38 очков и располагается на девятой строчке. Московский ЦСКА набрал 39 очков и занимает восьмое место.