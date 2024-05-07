Габулов: готов рассмотреть варианты работы в амбициозных проектах

Бывший вратарь ЦСКА, сборной России, а ныне футбольный функционер Владимир Габулов рассказал о готовности вернуться к работе, если ему предложат поучаствовать в амбициозном проекте.

«Предложений по трудоустройству нет, есть желание. Я готов рассмотреть варианты работы, но проекты должны быть амбициозные. Это может быть и клуб Второй лиги, но со стратегией. Работать только ради работы мне неинтересно. Ориентируюсь на работу в управленческой должности, тренерские пока не рассматриваю», — приводит слова Габулов Metaratings.

Ранее Габулов работал на должностях председателя правления «Алании», председателя совета директоров в «Олимпе» и «Долгопрудном», а также был исполнительным директором «Химок». Во время профессиональной карьеры футболиста Владимир выступал за такие команды, как «Динамо», «Алания», «Кубань», ЦСКА, «Анжи», «Амкар» и бельгийский «Брюгге». Также на счету Габулова 10 матчей за сборную России.