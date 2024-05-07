Гендиректор «Пари НН» высказался о будущем Марадишвили в клубе

Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов рассказал о восстановлении полузащитника Константина Марадишвили, права на которого принадлежат «Локомотиву», а также заявил, что футболист останется в команде на следующий сезон.

«Восстановление Кости проходит штатно. Он хорошо себя чувствует, находится на связи с клубом. Всё хорошо. Как травма повлияет на арендное соглашение? Ждём его на поле. Травма никак не повлияла на аренду. Костя останется в команде на следующий сезон. Мы договорились с «Локомотивом», что он останется у нас», — приводит слова Мелик‑Гусейнова «Матч ТВ».

24-летний Константин Марадишвили является игроком «Локомотива» и выступает за «Пари Нижний Новгород» на правах аренды до лета 2025 года. Ранее сообщалось, что «Пари НН» получил приоритетное право выкупа полузащитника. Если желающих купить Марадишвили не найдётся, то летом 2025-го нижегородцы смогут арендовать игрока ещё на один сезон. Отметим, что после 27 сыгранных матчей в рамках Российской Премьер-Лиги «Пари НН» располагается на 11-м месте в турнирной таблице.