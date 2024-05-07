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Андрей Червиченко: Карпин выжимает максимум из футболистов «Ростова»

Андрей Червиченко: Карпин выжимает максимум из футболистов «Ростова»
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Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился мыслями о выступлениях «Ростова» в нынешнем сезоне, а также высказался о чемпионской гонке в РПЛ.

«Мы уже говорили, что ребята устали мотаться. Вы не забывайте, что они уже третий год так живут. Многих это достало. Также не забывайте, что у «Ростова» не самый сильный состав. Там есть люди, которых отчисляли, не брали даже во вторые команды. Карпин выжимает из них максимум. У них хороший коллектив, сплочённый. Играют, как могут.

Только человек, который не разбирается в футболе, может винить «Ростов» в проигрыше «Балтике» в Кубке. Бывает же, когда не везёт. Кто критикует, полезно вспомнить, как ЦСКА умудрился из Лондона привезти ничью, а могли получить 12–15. Либо же матч Россия — Испания. Сколько там не залетело в наши ворота! Где-то Песьяков похоронил «Ростов», где-то так сложилось. С тем бюджетом и проблемами, которые есть в «Ростове», они выступают великолепно.

Вот больше удивляет, что «Зенит» не может оторваться. Уже всё в твоих руках. «Краснодар» тоже проиграл две игры, а можно было отрываться и получать золото. Тем и интересен футбол, что всё переворачивается», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Турнирная таблица РПЛ
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