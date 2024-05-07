Вратарь «Зенита» Кержаков: кто‑то свыше делает так, чтобы интрига в РПЛ сохранялась

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков высказался о неудачных результатах сине-бело-голубых в весенней части сезона. В последних трёх матчах «Зенит» дважды проиграл и один раз сыграл вничью. Петербуржцы могли оторваться от ближайших преследователей, которые также теряли очки, на большое количество очков. Но из-за своих же ошибок отрыв «Зенита» составляет всего одно очко. По мнению Кержакова, «кто-то свыше» пытается сохранить интригу в чемпионате России.

«Кто‑то свыше, наверное, делает так, чтобы интрига в чемпионате сохранялась. Но кто в этом виноват, кроме нас самих? В том же Воронеже могли побеждать с крупным счётом. Ещё есть три тура, так что посмотрим.

Давайте посмотрим, как ничья в Воронеже повлияет на нас. Не исключаю, что в конечном счёте повлияет положительно, встряхнёт нас», — приводит слова Михаила Кержакова «Матч ТВ».