«Самые важные матчи впереди». Вратарь «Зенита» Кержаков высказался о ничьей с «Факелом»

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков высказался о ничейном результате в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 с «Факелом». Игра, проходившая в Воронеже, завершилась со счётом 1:1. Кержаков отметил, что самые важные матчи его команды в этом сезоне — ещё впереди.

«Всегда обидно терять очки, особенно на последней секунде матча. Но искать крайних и виноватых не надо. В том числе потому, что самые важные матчи ещё впереди.

После матча с «Факелом» «Зенит» всё равно опережает конкурентов на одно очко? Только это и порадовало. Но ведь могли сделать и большой отрыв. С другой стороны, оглядываться назад нет смысла — надо смотреть вперёд и думать, что делать дальше в оставшихся матчах», — приводит слова Михаила Кержакова «Матч ТВ».

До ничьей в Воронеже «Зенит» проиграл в РПЛ два матча — 0:2 «Рубину» и 0:1 «Динамо». Команде Сергея Семака занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков в 27 играх. Сине-бело-голубые опережают «Краснодар» и «Динамо» на одно очко.