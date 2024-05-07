Бут: в «Боруссии» спрашивали, приеду ли я на «Уэмбли» на финал ЛЧ, если пройдут «ПСЖ»

Бывший полузащитник «Черноморца», «Боруссии» Дортмунд, «Фрайбурга» и «Шинника» Владимир Бут рассказал, что представитель «шмелей» узнавал у него о возможности посетить финал Лиги чемпионов — 2023/2024 в случае прохода дортмундцев. Первая встреча между «Боруссией» и «ПСЖ» завершилась со счётом 1:0.

«Сегодня в девять утра разговаривал с офисом дортмундской «Боруссии», там секретарь, с которой я работал ещё 25 лет назад. Спрашивали, прилечу ли я на финал на «Уэмбли», если пройдут «ПСЖ» в полуфинале. Заказывал пару моих маек. Там сейчас работает тренером вратарей Маттиас Клейнштейбер, с которым мы играли в юношах. А спортивный директор — Себастьян Кель, с ним мы провели четыре года во «Фрайбурге», близко дружим. Дортмунд в моём сердце. В «Черноморце» я вырос, уехал в «Боруссию» и снова вернулся в «Черноморец», — сказал Бут в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.