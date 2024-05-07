Объявлены претенденты на звание лучшего тренера РПЛ в апреле
Пресс-служба Российской Премьер-Лиги объявила пятёрку претендентов на звание лучшего тренера в апреле. Список кандидатов выглядит следующим образом:
- Мурад Мусаев («Краснодар», 5 матчей, 10 очков, 2-е место);
- Владимир Слишкович («Спартак», 3 матча, 7 очков, 4-е место);
- Игорь Осинькин («Крылья Советов», 5 матчей, 10 очков, 6-е место);
- Сергей Игнашевич («Балтика», 5 матчей, 9 очков, 13-е место);
- Валерий Карпин («Ростов», 5 матчей, 10 очков, 7-е место).
Победитель будет определён по итогам трёх голосований: легенд РПЛ, экспертов канала «Матч Премьер» и болельщиков. В случае победы трёх разных кандидатов лучшим будет признан тот, кого выбрали легенды Российской Премьер-Лиги.
Напомним, турнирную таблицу РПЛ возглавляет «Зенит» (51 очко). На втором месте идёт «Краснодар» (50 очков). Замыкает тройку лидеров «Динамо» (также 50 очков).
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