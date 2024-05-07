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Стало известно, во сколько начнётся товарищеский матч между Россией и Беларусью

Стало известно, во сколько начнётся товарищеский матч между Россией и Беларусью
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Пресс-служба сборной России по футболу сообщила, что товарищеский матч с национальной командой Беларуси начнётся в 20:00 по московскому времени.

Напомним, ранее стало известно, что сборная России сыграет с Беларусью 7 июня. Товарищеский матч пройдёт в Минске на национальном олимпийском стадионе «Динамо». Ранее сборные России и Беларуси встречались четырежды. Последний матч прошёл 7 июня 2015 года и закончился победой национальной команды России со счётом 4:2.

Отметим, что сборные России и все российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. В 2024 году сборная России провела один товарищеский матч с Сербией — 4:0.

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