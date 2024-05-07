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Галактионов похвалил 18-летнего Батракова, отыгравшего весь матч с «Ростовом»

Галактионов похвалил 18-летнего Батракова, отыгравшего весь матч с «Ростовом»
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Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал игру 18-летнего полузащитника красно-зелёных Алексея Батракова в матче 27-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:0). Напомним, молодой футболист провёл на поле все 90 минут.

МИР Российская Премьер-лига . 27-й тур
06 мая 2024, понедельник. 20:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Миранчук – 5'    

«Батраков сейчас выигрывает конкуренцию за место в основе у Карпукаса? Думаю, что не стоит быть настолько категоричным в оценках. Карпукас — фундаментальный для «Локомотива» игрок. Но сегодняшний день таков, что Батраков рвётся и стучится в основной состав. Он сегодня очень прилично выглядел. Свой молодой парень, шансы он будет получать.

Он выиграл очень много единоборств, успевал помогать Дмитрию Баринову. Объём большой сделал. Но давайте мы сейчас не будем перехваливать, надо планомерно готовить его для выступления за «Локомотив», в том числе и на следующий год, потому что у нас хорошая молодая команда, и ребята, свои молодые воспитанники, стучатся в дверь. Надо давать им шанс в равной конкуренции себя проявлять», — приводит слова Галактионова пресс-служба клуба на своём официальном сайте.

Напомним, матч между «Локомотивом» и «Ростовом» состоялся вчера, 6 мая. Команды играли на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). Стартовый свисток прозвучал в 20:30 мск. Автором единственного гола стал Антон Миранчук.

После этой победы в активе «Локомотива» стало 44 очка. Подопечные Михаила Галактионова поднялись на четвёртое место в турнирной таблице чемпионата. «Ростов» имеет в своём активе 40 очков. Команда Валерия Карпина располагается на седьмой строчке.

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