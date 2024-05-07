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Антони назвал тен Хага «лысым яйцеголовым» в переписке с партнёрами по «Манчестер Юнайтед»

Антони назвал тен Хага «лысым яйцеголовым» в переписке с партнёрами по «Манчестер Юнайтед»
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Антони оскорбил главного тренера манкунианцев Эрика тен Хага в переписке с товарищами по команде, назвав нидерландского специалиста «лысым яйцеголовым». Скриншот переписки показали тренеру, сообщает Globo Esporte.

По информации источника, Эрик тен Хаг проведёт беседу с Антони и, вероятно, примет меры дисциплинарного характера. Не исключено, что в последних матчах этого сезона футболист не сыграет. Напомним, накануне, 6 мая, состоялся матч 36-го тура английской Премьер-лиги между «Кристал Пэлас» и «Манчестер Юнайтед». «Орлы» одержали убедительную победу со счётом 4:0.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 54 очка. «Кристал Пэлас» находится на 14-м месте, записав в свой актив 43 очка. В следующем туре «Манчестер Юнайтед» встретится с «Арсеналом». Матч состоится 12 мая.

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