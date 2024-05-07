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Защитник «Ростова» Эль-Аскалани: уже привык, что приходится много передвигаться в поезде

Защитник «Ростова» Эль-Аскалани: уже привык, что приходится много передвигаться в поезде
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Защитник «Ростова» Эяд Эль-Аскалани высказался о логистических проблемах своего футбольного клуба из-за закрытого аэропорта в Ростове-на-Дону. Игрок признался, что уже привык много передвигаться в поездах. Также он прокомментировал поражение «Ростова» в матче полуфинала Пути регионов Кубка России с «Балтикой» (0:1).

«Конечно, я уже привык, что приходится много передвигаться в поезде. Но хочется больше комфорта, потому что у нас много игр в Кубке и чемпионате. Но это наша работа, для этого есть восстановление.

В Кубке мы совершили ошибку, а «Балтика» смогла забить. Но у нас были моменты, мы много атаковали. Но удача была не с нами», — сказал Эль-Аскалани в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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