Илья Абаев: не катастрофа, что «Ростов» не борется за трофеи

Бывший российский футболист Илья Абаев высказался о турнирных амбициях «Ростова» в нынешнем сезоне. По его мнению, нельзя считать катастрофой тот факт, что команда Валерия Карпина не борется за трофеи.

«У «Ростова» были потери очков, но, исходя из состава, команда делает практически максимум. То, что мы видим сейчас, — положительный результат, хотя в любой ситуации от Карпина хотелось бы большего.

Нельзя считать катастрофой, что «Ростов» не борется за трофеи. Такая команда — постоянно кто-то уходит, кого-то продают. К тому же она очень молодая. Те результаты, которые «Ростов» показывает сейчас, для него вполне приемлемы», — сказал Абаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.