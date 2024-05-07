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Игрок «Рубина» Кабутов: в «Луче» не ощущал проблем с зарплатой, дошираками не питался

Игрок «Рубина» Кабутов: в «Луче» не ощущал проблем с зарплатой, дошираками не питался
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Крайний защитник казанского «Рубина» Дмитрий Кабутов поделился воспоминаниями о времени, проведённом в «Луче» из Владивостока.

— Сергей Передня заявил, что во время работы в «Луче» команде много месяцев не выплачивали зарплату и много кто питался дошираками. Это правда?
— Я был в «Луче» всего три месяца. Я дошираками не питался, я питался нормально. За три месяца у меня было на что жить, поэтому не ощущал каких-то проблем с зарплатой.

— Нельзя назвать пребывание в «Луче» худшим временем в карьере?
— Всё было нормально. У меня не было худшего времени. Везде есть свои плюсы, я там играл после футбольной паузы», — сказал Кабутов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В нынешнем сезоне 32-летний Кабутов принял участие в 27 матчах «Рубина» во всех турнирах, в которых записал на свой счёт две результативные передачи.

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