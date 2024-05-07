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Вице-президент «Интера» Санетти: Лаутаро остаётся с нами, он продлевает контракт

Вице-президент «Интера» Санетти: Лаутаро остаётся с нами, он продлевает контракт
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Вице-президент миланского «Интера» Хавьер Санетти заявил, что нападающий команды Лаутаро Мартинес не покинет клуб в обозримом будущем.

«Он наверняка будет нашим капитаном и в следующем сезоне. Лаутаро продлевает контракт, он остаётся», — приводит слова Санетти известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Лаутаро выступает за итальянский клуб с лета 2018 года, когда был выкуплен у «Расинга» за € 23 млн. В нынешнем сезоне он забил 26 голов и сделал шесть голевых передач в 42 матчах за клуб во всех турнирах. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость аргентинского форварда в € 110 млн. Действующий контракт футболиста с итальянским клубом рассчитан до лета 2026 года.

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