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Рахимов — об игре «Рубина»: хочу ещё качественнее и лучше

Рахимов — об игре «Рубина»: хочу ещё качественнее и лучше
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Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов высказался о серии из четырёх матчей без поражений в Российской Премьер-Лиге.

«Я хочу ещё качественнее и лучше. Ошибок достаточно. Но команда получает долю уверенности. Вы видели, как они проводят тренировки, с какой наглостью и уверенностью. Это процесс автоматизирует их игру, заставляет их играть и в официальных матчах так же. В тренировках у меня требования ещё больше и жёстче, чем в играх», — приводит слова Рахимова пресс-служба клуба на своём официальном сайте.

Напомним, после 27 сыгранных матчей казанский «Рубин» имеет в своём активе 38 очков. Подопечные Рашида Рахимова располагаются на девятом месте в турнирной таблице чемпионата. Возглавляет таблицу «Зенит», набравший 51 очко.

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