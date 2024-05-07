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Пари Сен-Жермен — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
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Бут: в «Боруссии» рассказывали: «Все майки Ройса продали, но тебе обязательно сделаем»

Бут: в «Боруссии» рассказывали: «Все майки Ройса продали, но тебе обязательно сделаем»
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Бывший полузащитник «Черноморца», «Боруссии» Дортмунд, «Фрайбурга» и «Шинника» Владимир Бут рассказал, что все футболки дортмундцев с фамилией Марко Ройса были раскуплены после новости об уходе игрока из клуба.

«Секретарь «Боруссии» рассказывала: «Вова, ты не представляешь, что у нас получилось. Все побежали покупать майки Ройса. Такие объёмы продаж! Всё продали, но для тебя семь маек обязательно сделаем. Марко — замечательный игрок, но в последние годы у него очень сильные травмы», — сказал Бут в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Ройс выступает за «Боруссию» с 2012 года. За этот период он принял участие в 424 матчах во всех турнирах, в которых отметился 168 голами и 128 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн. Вместе с клубом из Дортмунда Ройс дважды становился обладателем Кубка Германии и три раза выигрывал Суперкубок страны.

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