Апелляция «Ноттингем Форест» на решение АПЛ о снятии с клуба четырёх очков отклонена

Поданная футбольным клубом «Ноттингем Форест» апелляция на решение английской Премьер-лиги о снятии с клуба четырёх очков из-за нарушения финансовых правил была отклонена, сообщает известный журналист и инсайдер The Athletic Дэвид Орнштейн.

Таким образом, «лесники» останутся на 17-м месте в турнирной таблице АПЛ за два матча до конца сезона. В активе «Ноттингем Форест» остаётся 29 очков — на три больше, чем у располагающегося на 18-м месте «Лутона». В следующем матче внутреннего первенства «лесники» сыграют с «Челси».

Напомним, «Ноттингем Форест» лишили четырёх очков в середине марта. Ранее в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги за нарушение финансовых правил 10 очков сняли с «Эвертона». Но после апелляции «ирискам» четыре очка вернули.