Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Суперкомпьютер обновил прогноз на чемпиона РПЛ за три тура до конца сезона

Суперкомпьютер обновил прогноз на чемпиона РПЛ за три тура до конца сезона
Комментарии

Обновлён прогноз на итоги Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 по версии суперкомпьютера от Opta. Так, за три тура до конца чемпионата основным претендентом на золото является «Зенит» — его шансы по сравнению с прошлым прогнозом выросли с 60% до 64%.

Вероятность чемпионства «Краснодара» снизилась с 32% до 20%. А шансы «Динамо» на золотые медали теперь оцениваются в 16,5% (в прошлом прогнозе они составляли всего 7%).

Фото: Opta Sports

Напомним, после 27 сыгранных туров «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Сергея Семака набрала 51 очко. У ближайших преследователей — «Краснодара» и «Динамо» — по 50 очков в активе. До конца нынешнего розыгрыша чемпионата России осталось три тура.

Турнирная таблица РПЛ
Календарь РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android