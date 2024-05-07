Суперкомпьютер обновил прогноз на чемпиона РПЛ за три тура до конца сезона

Обновлён прогноз на итоги Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 по версии суперкомпьютера от Opta. Так, за три тура до конца чемпионата основным претендентом на золото является «Зенит» — его шансы по сравнению с прошлым прогнозом выросли с 60% до 64%.

Вероятность чемпионства «Краснодара» снизилась с 32% до 20%. А шансы «Динамо» на золотые медали теперь оцениваются в 16,5% (в прошлом прогнозе они составляли всего 7%).

Фото: Opta Sports

Напомним, после 27 сыгранных туров «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Сергея Семака набрала 51 очко. У ближайших преследователей — «Краснодара» и «Динамо» — по 50 очков в активе. До конца нынешнего розыгрыша чемпионата России осталось три тура.