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Агент Рыбуса: мы не имеем права выкручивать руки «Рубину», но с удовольствием остались бы

Агент Рыбуса: мы не имеем права выкручивать руки «Рубину», но с удовольствием остались бы
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Футбольный агент Роман Орещук, представляющий интересы польского защитника «Рубина» Мацея Рыбуса, высказался о будущем своего подопечного.

«В наших планах остаться играть в России. Мацей чувствует себя великолепно. Физическая форма пока не идеальная, но близка к идеальной. Раз Рашид Рахимов ставит Рыбуса в стартовый состав, значит, что-то видит в тренировочным процессе, менталитете. Мацей — хороший, качественный футболист.

Но на сегодняшний день мы пока ни с кем ни о чём не говорили. Я знаю, что в «Рубине» не разговаривали со многими ребятами, у которых заканчивается контракт. Они хотят доиграть чемпионат до конца и садиться за стол переговоров. Ничего удивительного, мы подождём. Нам нет смысла бежать вперёд паровоза — Рыбус сыграл только четыре игры в этом году. Не имеем права выкручивать руки, но с удовольствием остались бы в «Рубине». Мацею всё нравится: тренерский, административный штаб, команда. Из других российских клубов к нам не обращались», — сказал Орещук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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