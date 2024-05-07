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Чемпионская гонка РПЛ: календарь матчей «Зенита», «Краснодара» и «Динамо»

Чемпионская гонка РПЛ: календарь матчей «Зенита», «Краснодара» и «Динамо»
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Трём главным претендентам на чемпионский титул осталось провести по три матча.

Календарь «Зенита» на оставшиеся игры РПЛ сезона-2023/2024:

11.05.2024, 28-й тур, «Зенит» – ЦСКА;

19.05.2024, 29-й тур, «Ахмат» – «Зенит»;

25.05.2024, 30-й тур, «Зенит» – «Ростов».

Календарь «Краснодара»:

11.05.2024, 28-й тур, «Спартак» – «Краснодар»;

18.05.2024, 29-й тур, «Сочи» – «Краснодар»;

25.05.2024, 30-й тур, «Краснодар» – «Динамо».

Календарь «Динамо»:

11.05.2024, 28-й тур, «Балтика» – «Динамо»;

18.05.2024, 29-й тур, «Динамо» – «Крылья Советов»;

25.05.2024, 30-й тур, «Краснодар» – «Динамо».

Напомним, сине-бело-голубые набрали 51 очко по результатам 27 игр в рамках чемпионата России. У «Краснодара» 50 очков, как и у московского «Динамо».

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
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