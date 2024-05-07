Чемпионская гонка РПЛ: календарь матчей «Зенита», «Краснодара» и «Динамо»

Трём главным претендентам на чемпионский титул осталось провести по три матча.
Календарь «Зенита» на оставшиеся игры РПЛ сезона-2023/2024:
11.05.2024, 28-й тур, «Зенит» – ЦСКА;
19.05.2024, 29-й тур, «Ахмат» – «Зенит»;
25.05.2024, 30-й тур, «Зенит» – «Ростов».
Календарь «Краснодара»:
11.05.2024, 28-й тур, «Спартак» – «Краснодар»;
18.05.2024, 29-й тур, «Сочи» – «Краснодар»;
25.05.2024, 30-й тур, «Краснодар» – «Динамо».
Календарь «Динамо»:
11.05.2024, 28-й тур, «Балтика» – «Динамо»;
18.05.2024, 29-й тур, «Динамо» – «Крылья Советов»;
25.05.2024, 30-й тур, «Краснодар» – «Динамо».
Напомним, сине-бело-голубые набрали 51 очко по результатам 27 игр в рамках чемпионата России. У «Краснодара» 50 очков, как и у московского «Динамо».