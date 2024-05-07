Рахимов — о чемпионской гонке в РПЛ: пусть гоняются. Все три команды достойны титула

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов высказался о чемпионской гонке в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

— В РПЛ впервые за долгое время чемпионская гонка.

— Пусть гоняются, мы же не гонимся. У меня нет отдельных симпатий ни к кому, кроме своей команды.

— Вам не хочется, чтобы в РПЛ наконец-то сменился чемпион?

— Они все достойны, — сказал Рахимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

По итогам 27 сыгранных туров в чемпионате России на первом месте в турнирной таблице остался петербургский «Зенит», на счету которого 51 очко. «Краснодар» с 50 очками располагается на втором месте. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо», имеющее в своём активе также 50 очков.