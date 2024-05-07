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Эндрик: у меня чёрная кожа, это бог дал мне такой цвет

Эндрик: у меня чёрная кожа, это бог дал мне такой цвет
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Нападающий «Палмейраса» Эндрик, который грядущим летом перейдёт в мадридский «Реал», высказался на тему расизма.

«У меня не белая кожа, у меня действительно чёрная кожа, это бог дал мне такой цвет. Я не позволю подобным вещам выбить меня из колеи, они только закаляют меня», — приводит слова Эндрика UOL.

В прошедшем сезоне 17-летний бразилец сыграл 53 матча, забил 14 мячей и отдал одну голевую передачу. По итогам 2023 года «Палмейрас» стал чемпионом Бразилии, а также выиграл Суперкубок Бразилии. Летом 2024 года Эндрик перейдёт в мадридский «Реал» за € 45 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2030 года. Transfermarkt оценивает бразильца в € 55 млн. В нынешнем сезоне Эндрик сыграл девять матчей, забил два мяча и отдал одну голевую передачу. Эндрик является воспитанником «Палмейраса», прошёл путь от U17 до основной команды. Всего за первый состав 17-летний нападающий сыграл 85 матчей, забил 28 мячей и отдал три голевые передачи.

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