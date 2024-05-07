Экс-форвард ЦСКА Жо арестован за неуплату алиментов — источник

Бывший нападающий московского ЦСКА, «Манчестер Сити», «Эвертона» и ряда других команд Жо Алвес, ныне выступающий за бразильский «Амазонас», был арестован за неуплату алиментов, сообщает журналист Фабио Алейшо в своём телеграм-канале.

По информации источника, футболист провёл ночь в полицейском участке в Кампинасе, городе, где его команда встречалась с футбольным клубом «Понте Прета» (0:3).

Напомним, 37-летний Жо присоединился к клубу «Амазонас», выступающему во второй лиге чемпионата Бразилии, на правах свободного агента в январе 2024 года. За это время нападающий успел принять участие в шести матчах команды, в которых забил один гол.

В составе ЦСКА Жо принял участие в 77 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 44 голами и 10 результативными передачами.