Суперкомпьютер спрогнозировал, какое место займёт «Спартак» в РПЛ сезона-2023/2024

Обновлён прогноз на итоги Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 по версии суперкомпьютера от Opta. Так, московский «Спартак» уже не имеет шансов на чемпионство и с большой долей вероятности займёт пятое место по итогам нынешнего сезона.

Шансы «Спартака» на итоговое место в таблице РПЛ сезона-2023/2024:

2-е место — 0,2%;

3-е место — 3,6%;

4-е место — 33,7%;

5-е место — 39,4%;

6-е место — 14,2%;

7-е место — 5,8%;

8-е место — 2,6%;

9-е место — 0,5%.

Напомним, основным претендентом на золото по версии того же суперкомпьютера является «Зенит» — его шансы выросли до 64%. Вероятность чемпионства «Краснодара» снизилась с 32% до 20%. Шансы «Динамо» на золотые медали теперь оцениваются в 16,5% (в прошлом прогнозе они составляли всего 7%).