Суперкомпьютер спрогнозировал, какое место займёт «Спартак» в РПЛ сезона-2023/2024
Обновлён прогноз на итоги Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 по версии суперкомпьютера от Opta. Так, московский «Спартак» уже не имеет шансов на чемпионство и с большой долей вероятности займёт пятое место по итогам нынешнего сезона.
Шансы «Спартака» на итоговое место в таблице РПЛ сезона-2023/2024:
- 2-е место — 0,2%;
- 3-е место — 3,6%;
- 4-е место — 33,7%;
- 5-е место — 39,4%;
- 6-е место — 14,2%;
- 7-е место — 5,8%;
- 8-е место — 2,6%;
- 9-е место — 0,5%.
Напомним, основным претендентом на золото по версии того же суперкомпьютера является «Зенит» — его шансы выросли до 64%. Вероятность чемпионства «Краснодара» снизилась с 32% до 20%. Шансы «Динамо» на золотые медали теперь оцениваются в 16,5% (в прошлом прогнозе они составляли всего 7%).
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