Вячеслав Чанов: если смотреть по таблице, сезон для ЦСКА провальный

Бывший игрок и тренер ЦСКА Вячеслав Чанов высказался о качестве игры и турнирном положении московского клуба в сезоне-2023/2024.

«Я правда не знаю, с чем связаны постоянные пропущенные голы в концовках матчей. Этот бич и болезнь продолжаются — никак не выправятся. В игре с «Рубином» первый мяч на ногу сопернику положили — осталось начать по своим воротам стучать.

Но игра была неплохая. Просто там не забили, а у своих ворот пропустили — так футбол и складывается. На ошибках обычно голы забиваются. Кто меньше ошибается, тот и выигрывает. Обидно, что в концовках упускают матчи. Возможно, нехватка концентрации или не достучался тренерский штаб за целый год. Если убрать голы, пропущенные на последних минутах, то ЦСКА был бы в тройке.

Если смотреть по таблице, то сезон для ЦСКА провальный. Мы привыкли видеть команду не ниже четвёртого или пятого места, а тут — восьмое. Для команды ещё тяжёлая концовка сезона. Но когда нам трудно, мы крепчаем — армейский девиз», — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.