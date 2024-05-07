Тренер «Локомотива» Галактионов высказался о малом количестве игрового времени у Дзюбы

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о небольшом количестве игрового времени у нападающего железнодорожников Артёма Дзюбы, а также прокомментировал ситуацию с контрактом футболиста.

«Артём — часть команды. Он выполняет очень большую роль в коллективе. То, что он делал для команды и в прошлом сезоне, за это ему большое уважение, и за то, что он делает сейчас. Есть сегодня ситуация, когда характер игры подсказывает и диктует, что нам необходимо выходить в другом сочетании.

Понятно, что ему неприятно, что он хочет играть. Безусловно, он с этим не смирился, это надо чётко понимать. Опять же, вы видели матчи, когда соперник обороняется низко и наличие игрока фактурного в штрафной площади необходимо. И он выходил. И другой вопрос, приносило ли это пользу, было ли это оправданно.

Что касается вопроса с контрактом, то им я не занимаюсь, это вопрос к руководству клуба. Так же как и по остальным футболистам, и по тренерскому составу», — приводит слова Галактионова пресс-служба клуба на своём официальном сайте.

В нынешнем сезоне 35-летний форвард сыграл 26 матчей, забил 4 мяча и отдал 4 голевые передачи.

Дзюба перешёл в «Локомотив» из «Адана Демирспор» в феврале 2023 года в статусе свободного агента. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает нападающего в € 2,8 млн. Сегодня, «Чемпионат» сообщил, что форвард отказался от пункта автопродления контракта с красно-зелёными.

После 27 сыгранных туров в активе «Локомотива» 44 очка. Подопечные Михаила Галактионова располагаются на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата.