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Защитник «Рубина» Тесленко считает хорошим результатом ничью в матче с ЦСКА

Защитник «Рубина» Тесленко считает хорошим результатом ничью в матче с ЦСКА
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Футболист «Рубина» Егор Тесленко считает хорошим результатом ничью в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (2:2)

«После перерыва мы играли в свою игру, чуть-чуть исправили ошибки, которые допускали в первом тайме. Поэтому во втором тайме начало получаться получше. Такая ничья с ЦСКА, наверное, является хорошим результатом, раз мы отыгрались. В этом матче у нас что-то получалось, а что-то нет. Мы попытаемся это исправить и будем играть дальше», — сказал Тесленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, матч между «Рубином» и ЦСКА состоялся накануне, 6 мая. Игра проводилась на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Владислав Безбородов. Стартовый свисток раздался в 20:30 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 2:2.

МИР Российская Премьер-лига . 27-й тур
06 мая 2024, понедельник. 20:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 2
Рубин
Казань
0:1 Рожков – 42'     1:1 Файзуллаев – 45+2'     2:1 Чалов – 74'     2:2 Даку – 90+3'    
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