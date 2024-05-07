Защитник «Рубина» Тесленко считает хорошим результатом ничью в матче с ЦСКА

Футболист «Рубина» Егор Тесленко считает хорошим результатом ничью в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (2:2)

«После перерыва мы играли в свою игру, чуть-чуть исправили ошибки, которые допускали в первом тайме. Поэтому во втором тайме начало получаться получше. Такая ничья с ЦСКА, наверное, является хорошим результатом, раз мы отыгрались. В этом матче у нас что-то получалось, а что-то нет. Мы попытаемся это исправить и будем играть дальше», — сказал Тесленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, матч между «Рубином» и ЦСКА состоялся накануне, 6 мая. Игра проводилась на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Владислав Безбородов. Стартовый свисток раздался в 20:30 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 2:2.