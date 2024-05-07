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Дмитрий Булыкин: ростовский Роналдо оказался совсем не Криштиану

Дмитрий Булыкин: ростовский Роналдо оказался совсем не Криштиану
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Бывший нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал победу красно-зелёных в матче 27-го тура РПЛ с «Ростовом». Напомним, встреча закончилась минимальной победой железнодорожников — 1:0.

МИР Российская Премьер-лига . 27-й тур
06 мая 2024, понедельник. 20:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Миранчук – 5'    

«Матч «Локомотив» — «Ростов» был интересным и напряжённым. Гол Миранчука получился красивым. У «Ростова» были моменты, но Роналдо оказался совсем не Криштиану.

«Локомотив» поднялся на четвёртую строчку и неплохо смотрится в турнирной таблице. Подняться выше будет очень тяжело, но теоретические шансы есть. Для руководства и тренера нужно место как можно выше. Нужно хоть как-то порадовать болельщиков и подготовиться к следующему сезону», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

После этой победы в активе «Локомотива» стало 44 очка. Подопечные Михаила Галактионова поднялись на четвёртое место в турнирной таблице чемпионата. «Ростов» имеет в своём активе 40 очков. Команда Валерия Карпина располагается на седьмой строчке.

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