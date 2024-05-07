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Олег Иванов: шутка Безрукова кого-то зацепила, и началась всеобщая травля

Олег Иванов: шутка Безрукова кого-то зацепила, и началась всеобщая травля
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Полузащитник «Рубина» Олег Иванов поделился мыслями о шутке одноклубника Руслана Безрукова, который в прямом эфире попросил у «Краснодара» скорее перечислить деньги на карту за победу над «Зенитом». Эта шутка вызвала массу критики в адрес Безрукова.

«Может быть, неудачная шутка Безрукова или шутка, воспринятая кем-то в штыки. Это очень сильно кого-то зацепило, и началась всеобщая травля. Мне не совсем понятно, когда люди, никак не относящиеся к футболу, комментируют такие вещи. Но ничего страшного, Руслан переживёт.

Первое время Безруков не понимал, что происходит. Парень молодой. Непонятно, почему пошла такая реакция. У каждого человека из контекста можно выдернуть какое-нибудь слово и завести какое-нибудь дело», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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