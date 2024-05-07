Рахимов: история с Безруковым никак не скажется на общении игроков и тренеров с прессой

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов поделился мнением о том, как повлияет история с шуткой полузащитника казанцев Руслана Безрукова на общение футболистов с прессой.

«Считаю ли я, что история с Безруковым негативно повлияет на общение игроков и тренеров с прессой? Нет, никак не скажется, нормальным будет общение, как и раньше», — приводит слова Рахимова «РБ Спорт».

Напомним, после победы «Рубина» над «Зенитом» (2:0) в перенесённом 21-м туре чемпионата России Безруков пошутил, что в команде ждут деньги от «Краснодара». Его высказывания вызвали общественный резонанс, по итогам интервью было открыто дело в комитете по этике. В этом сезоне Безруков провёл 22 матча во всех турнирах и забил два мяча.