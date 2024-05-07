Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бут: я заявлен за ветеранов «Боруссии», но не получается — нужно быть ближе к «Черноморцу»

Бут: я заявлен за ветеранов «Боруссии», но не получается — нужно быть ближе к «Черноморцу»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник новороссийского «Черноморца», «Боруссии» Дортмунд, «Фрайбурга» и ярославского «Шинника» Владимир Бут ответил на вопрос о желании поработать в стане «шмелей».

— Не было ли желания поработать в «Боруссии»?
— Нет, я нахожусь в своём родном городе, где вырос и ходил в школу. Сейчас в «Черноморце» работаю спортивным директором. Сейчас маленький нюанс из-за логистики. Я заявлен за команду ветеранов «Боруссии». Они проводят один-два матча в месяц, ездят по Германии и за границу играть показательные матчи. Но у меня не получается — нужно быть ближе к «Черноморцу», — сказал Бут в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, за основной состав дортмундской «Боруссии» Бут провёл 100 матчей, в которых забил 10 голов и отдал шесть результативных передач.

Материалы по теме
Эксклюзив
Бут: в «Боруссии» рассказывали: «Все майки Ройса продали, но тебе обязательно сделаем»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android