Бут: я заявлен за ветеранов «Боруссии», но не получается — нужно быть ближе к «Черноморцу»

Бывший полузащитник новороссийского «Черноморца», «Боруссии» Дортмунд, «Фрайбурга» и ярославского «Шинника» Владимир Бут ответил на вопрос о желании поработать в стане «шмелей».

— Не было ли желания поработать в «Боруссии»?

— Нет, я нахожусь в своём родном городе, где вырос и ходил в школу. Сейчас в «Черноморце» работаю спортивным директором. Сейчас маленький нюанс из-за логистики. Я заявлен за команду ветеранов «Боруссии». Они проводят один-два матча в месяц, ездят по Германии и за границу играть показательные матчи. Но у меня не получается — нужно быть ближе к «Черноморцу», — сказал Бут в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, за основной состав дортмундской «Боруссии» Бут провёл 100 матчей, в которых забил 10 голов и отдал шесть результативных передач.