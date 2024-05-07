Агент Баринова: Дзюба? Никто в мире не может указать Диме, с кем не общаться

Футбольный агент Павел Банатин, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, прокомментировал высказывания представителя Артёма Дзюбы о том, что московский клуб через агента просил игроков меньше общаться с форвардом.

«Естественно, ко мне никто не обращался, я об этом ничего не слышал и узнал только из интервью. Надо понимать, Дима такой человек, что никто в мире не может ему указать, с кем общаться или не общаться», — приводит слова Банатина «РБ Спорт».

Напомним, ранее стало известно, что нападающий Артём Дзюба отказался от пункта автопродления контракта с «Локомотивом». В нынешнем сезоне 35-летний форвард сыграл 26 матчей, забил 4 мяча и отдал 4 голевые передачи. Дзюба перешёл в «Локомотив» из «Адана Демирспор» в феврале 2023 года в статусе свободного агента. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает нападающего в € 2,8 млн.