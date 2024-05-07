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Максименко признан лучшим игроком «Спартака» в апреле

Максименко признан лучшим игроком «Спартака» в апреле
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Пресс-служба московского «Спартака» объявила, что лучшим футболистом красно-белых в апреле 2024 года был признан голкипер Александр Максименко. Вратарь набрал 52% голосов в опросе болельщиков.

«Поздравляем Сашу с заслуженной наградой!» — написала пресс-служба «Спартака».

Отметим, что второе место в голосовании за звание лучшего игрока апреля занял Хесус Медина — на его счету 20% от общего числа голосов. Замыкает тройку лидеров Даниил Хлусевич (13% голосов).

Напомним, после 27 сыгранных матчей Российской Премьер-Лиги московский «Спартак» заработал 43 очка. Красно-белые располагаются на пятом месте в турнирной таблице чемпионата. В нынешнем сезоне Максименко провёл за «Спартак» 26 матчей во всех турнирах.

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