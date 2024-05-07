Игрок «Локомотива» Морозов поделился эмоциями от победы над «Ростовом»

Защитник московского «Локомотива» Евгений Морозов прокомментировал победу красно-зелёных в матче 27-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:0).

«Очень тяжёлая игра получилась. Давно не выигрывали дома, так что эмоции только положительные. Очень рады этой победе.

Всегда приятно играть «на ноль». Тяжело было из-за того, что «Ростов» в конце уже всеми силами пошёл в атаку, и защитники прибежали в нашу штрафную. И до этого тяжело было, большое скопление футболистов.

В первом тайме, думаю, мы спокойно могли и два, и три забить. Но просто не получилось, к сожалению. Поэтому такая нервотрёпка была», — приводит слова Морозова пресс-служба клуба на официальном сайте.

Напомним, матч между «Локомотивом» и «Ростовом» состоялся вчера, 6 мая. Команды играли на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). Стартовый свисток прозвучал в 20:30 мск. Автором единственного гола стал Антон Миранчук.

После этой победы в активе «Локомотива» стало 44 очка. Подопечные Михаила Галактионова поднялись на четвёртое место в турнирной таблице чемпионата. «Ростов» имеет в своём активе 40 очков. Команда Валерия Карпина располагается на седьмой строчке.