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Игрок «Локомотива» Морозов поделился эмоциями от победы над «Ростовом»

Игрок «Локомотива» Морозов поделился эмоциями от победы над «Ростовом»
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Защитник московского «Локомотива» Евгений Морозов прокомментировал победу красно-зелёных в матче 27-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:0).

МИР Российская Премьер-лига . 27-й тур
06 мая 2024, понедельник. 20:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Миранчук – 5'    

«Очень тяжёлая игра получилась. Давно не выигрывали дома, так что эмоции только положительные. Очень рады этой победе.

Всегда приятно играть «на ноль». Тяжело было из-за того, что «Ростов» в конце уже всеми силами пошёл в атаку, и защитники прибежали в нашу штрафную. И до этого тяжело было, большое скопление футболистов.

В первом тайме, думаю, мы спокойно могли и два, и три забить. Но просто не получилось, к сожалению. Поэтому такая нервотрёпка была», — приводит слова Морозова пресс-служба клуба на официальном сайте.

Напомним, матч между «Локомотивом» и «Ростовом» состоялся вчера, 6 мая. Команды играли на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). Стартовый свисток прозвучал в 20:30 мск. Автором единственного гола стал Антон Миранчук.

После этой победы в активе «Локомотива» стало 44 очка. Подопечные Михаила Галактионова поднялись на четвёртое место в турнирной таблице чемпионата. «Ростов» имеет в своём активе 40 очков. Команда Валерия Карпина располагается на седьмой строчке.

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