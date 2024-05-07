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Кирьяков: у «Динамо» будет шанс на титул — игра с «Сочи» была похожа на чемпионскую

Кирьяков: у «Динамо» будет шанс на титул — игра с «Сочи» была похожа на чемпионскую
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Известный российский тренер Сергей Кирьяков считает, что московское «Динамо» может выиграть чемпионский титул по итогам сезона-2023/2024.

«Если команда обыгрывает «Зенит», основного претендента на титул, вытягивает матчи, как с «Сочи», то напрашивается мысль о возможном чемпионстве. Последняя игра «Динамо» с «Сочи» была похожа на те, которые называют чемпионскими.

Не всё зависит от «Динамо», но «Краснодар» нервозен, а «Зенит» тоже теряет очки. Шансик появится, главное — самим не допускать ошибок, смотреть на себя и выиграть все оставшиеся игры.

Сезон для всех претендентов на чемпионство неоднозначен, все теряют очки, все нестабильны. Поэтому и концовка получается очень интересной в плане борьбы. Для всех это интересно — посмотреть борьбу до последнего тура, чего не было в последние годы», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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