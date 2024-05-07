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Защитник «Рубина» Рыбус: переговоры о продлении контракта пока не ведутся

Защитник «Рубина» Рыбус: переговоры о продлении контракта пока не ведутся
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Польский защитник Мацей Рыбус хочет остаться в казанском «Рубине», но разговоров о продлении контракта с клубом ещё не вёл.

«Пока не ведутся переговоры о продлении контракта. Я недавно восстановился, получаю игровое время сейчас, пока нужно получать удовольствие от игры, показывать хороший футбол. Пока разговоров не было. Вообще на эту тему не разговаривали. Но желание остаться в «Рубине» есть», — приводит слова Рыбуса ТАСС.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 34-летний Мацей Рыбус провёл пять матчей во всех турнирах и записал на свой счёт одну результативную передачу. Также на счету защитника одна игра в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился. Мацей Рыбус перешёл в «Рубин» на правах свободного агента летом 2023 года. Его предыдущим клубом был московский «Спартак». Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 200 тыс.

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