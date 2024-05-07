Игрок «Рубина» Кабутов ответил, ощущает ли давление на команду после шутки Безрукова

Защитник казанского «Рубина» Дмитрий Кабутов поделился мыслями о шутке одноклубника Руслана Безрукова, который в прямом эфире попросил у «Краснодара» скорее перечислить деньги на карту за победу над «Зенитом». Эта шутка вызвала массу критики в адрес Безрукова.

— Насколько сильно влияют новости про Руслана Безрукова на коллектив?

— Всё нормально, никак не влияют. Я думаю, что всё выяснится и всё будет нормально, — сказал Кабутов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, после победы «Рубина» над «Зенитом» (2:0) в перенесённом 21-м туре чемпионата России Безруков пошутил, что в команде ждут деньги от «Краснодара». Его высказывания вызвали общественный резонанс, по итогам интервью было открыто дело в комитете по этике. В этом сезоне Безруков провёл 22 матча во всех турнирах и забил два мяча.