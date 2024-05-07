Анчелотти подтвердил, что Лунин сыграет с «Баварией» в ответном матче

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти подтвердил, что голкипер Андрей Лунин сыграет с «Баварией» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«По плану Андрей Лунин должен выйти в стартовом составе на матч с «Баварией», — приводит слова Анчелотти Madrid Universal в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, ответный матч полуфинала Лиги чемпионом между «Реалом» и «Баварией» состоится в среду, 8 мая, и пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Начало игры запланировано на 22:00 по московскому времени. Первая игра между командами завершилась вничью со счётом 2:2. В той встрече ворота мадридцев защищал украинец Андрей Лунин. Тибо Куртуа, оправившийся от травмы, принял участие в матче 34-го тура Ла Лиги с «Кадисом» (3:0).