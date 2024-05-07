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Анчелотти подтвердил, что Лунин сыграет с «Баварией» в ответном матче

Анчелотти подтвердил, что Лунин сыграет с «Баварией» в ответном матче
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти подтвердил, что голкипер Андрей Лунин сыграет с «Баварией» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«По плану Андрей Лунин должен выйти в стартовом составе на матч с «Баварией», — приводит слова Анчелотти Madrid Universal в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, ответный матч полуфинала Лиги чемпионом между «Реалом» и «Баварией» состоится в среду, 8 мая, и пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Начало игры запланировано на 22:00 по московскому времени. Первая игра между командами завершилась вничью со счётом 2:2. В той встрече ворота мадридцев защищал украинец Андрей Лунин. Тибо Куртуа, оправившийся от травмы, принял участие в матче 34-го тура Ла Лиги с «Кадисом» (3:0).

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
08 мая 2024, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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