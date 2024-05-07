Агент Дркушича: обсудим с «Сочи» все возможные варианты будущего в конце сезона

Агент Младен Ратковица, представляющий интересы центрального защитника «Сочи» Ваньи Дркушича, высказался о будущем своего подопечного.

«Честно говоря, я надеюсь, что «Сочи» добьётся успеха и останется в Российской Премьер-Лиге, хотя ситуация очень и очень сложная, но по всем параметрам они достойны быть в одном ряду с лучшими российскими командами. Но какая бы ситуация ни сложилась в конце сезона, мы сядем с клубом и обсудим все возможные варианты.

«Сочи» переживает решающий момент сезона, сейчас не время обсуждать трансферы. К тому же вскоре после завершения чемпионата у игрока есть обязательства перед сборной на Евро, ему нужно полностью сосредоточиться на играх.

Но если вы спросите меня, реалистично ли то, что его трансфер произойдёт в летнее трансферное окно, я однозначно отвечу да, но для того, чтобы любой трансфер состоялся, необходимо выполнить множество факторов», — сказал Ратковица в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.