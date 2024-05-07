Агент Васина: Виктор не думает о завершении карьеры — рановато ещё

Футбольный агент Артём Минасов, представляющий интересы 35-летнего защитника казахстанского «Кайрата» Виктора Васина, высказался о будущем игрока. Представитель заявляет, что Васин не планирует завершать карьеру.

«У Виктора Васина контракт с «Кайратом» ещё на восемь месяцев. Ни с кем из клуба я не общался, поэтому совершенно не владею информацией. Из других клубов со мной никто не связывался насчёт Васина.

Что касается возможных мыслей о завершении карьеры, мы с ним не общались уже месяца два. Не знаю. Но думаю, что нет, — рановато ещё», — сказал Минасов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, Васин стал игроком «Кайрата» в феврале 2022 года. За это время защитник принял участие в 60 матчах казахстанского клуба во всех турнирах, в которых забил четыре гола.