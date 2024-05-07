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Слова Антони про «лысого яйцеголового» в отношении тен Хага оказались фейком

Слова Антони про «лысого яйцеголового» в отношении тен Хага оказались фейком
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Слова нападающего «Манчестер Юнайтед» Антони в отношении главного тренера «красных дьяволов» Эрика тен Хага оказались фейком. 7 мая один из бразильских аккаунтов в социальной сети X (бывший Twitter) распространил информацию о том, что футболист назвал специалиста «лысым яйцеголовым» во время диалога в командном чате в мессенджере. Источник утверждал, что слова, приписываемые Антони, были переданы тен Хагу.

При этом источник давал информацию, ссылаясь на более авторитетное издание, однако там подобного инсайда об атмосфере внутри «Манчестер Юнайтед» не оказалось.

24-летний Антони в нынешнем сезоне сыграл 37 матчей за «Юнайтед» во всех турнирах, отметившись в них тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2027 года.

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