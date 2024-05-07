Защитник «Локомотива» Тикнизян и его супруга Ромашкина ждут ребёнка

Футболист московского «Локомотива» Наир Тикнизян и его супруга журналист Яна Ромашкина ждут пополнения в семье.

Ромашкина в социальной сети опубликовала несколько фотографий, на которых видно, что спутница Тикнизяна находится в положении. Напомним, в ноябре 2023 года Яна Ромашкина и Наир Тикнизян расписались.

Фото: Соцсети Ромашкиной

Наир выступает за «Локомотив» с 2021 года. Ранее в своей профессиональной карьере футболист играл за ЦСКА. В нынешнем сезоне Тикнизян провёл 28 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и сделал девять результативных передач. Действующий контракт армянского футболиста с московским клубом рассчитан до конца июня 2026 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Наира Тикнизяна в € 7 млн.