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Защитник «Локомотива» Тикнизян и его супруга Ромашкина ждут ребёнка

Защитник «Локомотива» Тикнизян и его супруга Ромашкина ждут ребёнка
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Футболист московского «Локомотива» Наир Тикнизян и его супруга журналист Яна Ромашкина ждут пополнения в семье.

Ромашкина в социальной сети опубликовала несколько фотографий, на которых видно, что спутница Тикнизяна находится в положении. Напомним, в ноябре 2023 года Яна Ромашкина и Наир Тикнизян расписались.

Фото: Соцсети Ромашкиной

Наир выступает за «Локомотив» с 2021 года. Ранее в своей профессиональной карьере футболист играл за ЦСКА. В нынешнем сезоне Тикнизян провёл 28 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и сделал девять результативных передач. Действующий контракт армянского футболиста с московским клубом рассчитан до конца июня 2026 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Наира Тикнизяна в € 7 млн.

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