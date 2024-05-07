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«Мужчины — как вино». Жена Смолова рассказала о планах Фёдора по завершении карьеры

«Мужчины — как вино». Жена Смолова рассказала о планах Фёдора по завершении карьеры
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Российский диджей и блогер Карина Истомина, жена футболиста «Динамо» Фёдора Смолова, рассказала о планах своего супруга по завершении футбольной карьеры. По её мнению, у мужчин в возрасте от 35 лет жизнь только начинается.

«Обсуждали ли мы, чем Фёдор будет заниматься по завершении футбольной карьеры? Да, конечно. Мы обсуждали. Он говорил, что хочет пойти учиться на спортивный менеджмент. Либо постепенно изучать ещё какие-то вещи, которые за следующие два года появятся у него на горизонте. Точно не будет такого, что он закончит [карьеру] и скажет: «Моя жизнь кончена». Мне кажется, что в 35-36 лет для мужчины всё только начинается. Они же как вино», — сказала Карина Истомина в видео журналистки Ксении Собчак.

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